SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após as chuvas, um buraco se formou no meio da pista do Rodoanel, na altura do km 16, em Osasco, na Grande São Paulo. A CCR RodoAnel, que administra a via, diz que recebeu a informação por volta de 12h20 desta segunda (31).

O concreto e as ferragens caíram na avenida dos Autonomistas, cuja pista fica sob o rodoanel, na altura do limite entre Osasco e Carapicuíba. Os veículos que trafegam pela via estão sendo desviados para um terminal de ônibus.

A CCR RodoAnel afirma que o tráfego no trecho do Rodoanel segue na pista nas duas faixas da direita, e que as faixas da esquerda serão isoladas para o reparo.

Não há informações sobre feridos, segundo o Corpo de Bombeiros, que enviou equipes ao local. Os agentes estão fazendo avaliações do incidente junto com equipes de resgate da concessionária e também afirmam que a Defesa Civil foi acionada para ir ao local.