SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Motoristas enfrentaram um grande engarrafamento na Av. Brigadeiro Faria Lima, região oeste de São Paulo, durante a tarde desta segunda-feira (31). Imagens que circulam as redes sociais mostram carros amontoados no cruzamento com a Av. Pres. Juscelino Kubitschek.

Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), houve uma falha em um semáforo localizado na esquina das duas avenidas por volta das 12h40. Um dos vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um semáforo em pane, enquanto carros e pedestres tentam atravessar a rua.

Dos edifícios, diversas pessoas registraram o momento e compartilharam nas redes sociais. Em uma das publicações, realizada pela página de humor Faria Lima Elevator, muitas pessoas brincaram com a situação.

"Só falta tuk tuk", comentou uma usuária, em menção ao trânsito na Índia. "Esse foi completo. Até as bikes presas", escreveu outro. "Na estrada caminhoneiros ?. Na Faria Lima, farialimers", comentou um terceiro, em referência aos bloqueios das rodovias nesta segunda-feira (31) por bolsonaristas após o resultado das eleições presidenciais. "'A Faria Lima tem os melhores cérebros do Brasil, a elite intelectual da nação': Faria limers dirigindo...", brincou outro.

A CET informou que uma equipe da ILUMINA SP esteve no local e o problema foi solucionado 15 minutos após o ocorrido.