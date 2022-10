SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil prendeu na noite de sexta-feira (30) um homem suspeito de ter atropelado e matado propositalmente um cachorro vira-lata no Jardim Bonifácio, na zona leste de São Paulo. O crime ocorreu na rua Salvador de Oliveira, pela manhã.

A crueldade contra o animal foi registrada por uma câmera de monitoramento, que permitiu a prisão do motorista, segundo a polícia, um nigeriano naturalizado brasileiro. Ele não teve o nome revelado, nem foi informado pela Secretaria da Segurança Pública se tem defesa constituída.

No momento da prisão ele teria dito à polícia que o atropelamento não foi proposital. A polícia investiga se o carro é alugado.

Segundo o vídeo, que viralizou nas redes sociais, o carro, um Fiat Argo preto, passa por uma lombada e em seguida para ao lado do cachorro, que está sendo deitado no asfalto, do lado direito da via. Na sequência, dá marcha à ré, manobra e parte para cima do animal com as duas rodas -o cão ficou preso na traseira, se debatendo.

A partir daí, o carro para mais à frente, uma vizinha sai de uma casa, o motorista desce do veículo, fala rapidamente com a mulher, volta e foge com o Fiat sem prestar socorro ao animal.

O cachorro, que tinha o nome de Grandão, chegou a ser socorrido em um veterinário, mas morreu.

Segundo a Polícia Civil, por meio da placa do veículo, os agentes conseguiram identificar o autor e o localizaram em sua residência, em Cidade Tiradentes, também na zona leste da capital, onde acabou preso.

De acordo com a polícia, ele responderá por praticar ato e abuso de animais. O motorista passaria por audiência de custódia.

Na última quarta-feira (28), a polícia prendeu em flagrante um instrutor de tiros suspeito de matar três cães que criava em sua casa, em Itupeva (73 km de SP).

Segundo a polícia, Anderson Carboneri, 43, que também é comerciante, teria presenciado uma briga entre os cachorros e atirado. Na delegacia, ele confirmou os disparos, mas negou que tivesse a intenção de matar os cachorros.

Uma pistola 9 mm foi apreendida e, segundo a polícia, estava irregular. O suspeito tinha posse de arma.

O advogado Felipe de Oliveira Pereira Carboneri, filho e defensor do suspeito, afirmou que o pai, dono de farmácia em Itupeva, é ativista da causa animal e que os cães avançaram em cima dele na hora, por isso reagiu. Ele vai recorrer da decisão.