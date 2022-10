SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro turno das eleições, neste domingo (2), a cidade de São Paulo terá interdições em alguns pontos próximos a cartórios eleitorais e de votação. Além disso, a prefeitura anunciou que aumentará em 41% a frota de ônibus, comparado com os domingos normais.

A iniciativa de colocar 6.858 ônibus nas ruas da capital visa facilitar o deslocamento da população, explica a gestão municipal em nota. Além disso, a prefeitura afirma que, durante o fim de semana, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) vai monitorar o trânsito nos principais corredores da cidade.

"O monitoramento e a operação de tráfego junto às zonas eleitorais serão intensificados especialmente no domingo, das 7h às 18h", diz a gestão.

O programa Rua Abertas está suspenso neste domingo. Com isso, a avenida Paulista e o Minhocão estarão livres para carros. A ciclofaixa também será desativada. A medida, diz a prefeitura, tem como objetivo dar maior comodidade aos eleitores e permitir melhor acesso a todos aos locais de votação.

No próximo domingo (7), a ciclofaixa retorna, das 7h às 16h.

A CET também informa que algumas vias da cidade estarão interditadas, confira:

Bela Vista: R. Francisca Miquelina, entre as ruas Dona Maria Paula e Aguiar de Barros, sábado (1º) até a meia-noite de domingo (2).

Alternativa: seguir pela Avenida Brigadeiro Luís Antônio e Rua Aguiar de Barros.

Campo Limpo: R. Américo Falcão, entre as ruas Jacaratinga e Estância, de sábado (1º) até a meia-noite de domingo (2).

Alternativa: o veículo que vem da Estrada do Campo Limpo, sentido bairro, devem seguir pelas ruas Américo Falcão, Jacaratinga, Estância e Américo Falcão. Já para o veículo que vem da Rua Américo Falcão com destino à Estrada do Campo Limpo, devem seguir pelas ruas Estância, Cajanga e Batista Crespo, e Estrada do Campo Limpo.

São Mateus: R. Elísio Ferreira, entre a Rua Dr. Felice Buscaglia e a Avenida Ragueb Chohfi, no domingo (2) das 16h às 24h.

Alternativa: para o veículo que vem da R. Elísio Ferreira é seguir pelas ruas Dr. Felice Buscaglia e Embaixador Ildefonso Falcão.

Freguesia do Ó: Avenida Paula Ferreira, entre as ruas Jesuíno de Brito e Anastácio de Souza Pinto, no domingo (2) das 16h às 24h.

Alternativa: para o veículo que vem da Avenida Paula Ferreira é seguir pela rua da Bica e Avenida Itaberaba.