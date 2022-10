BELO HORIZONTE, MG (UOL-FOLHAPRESS) - O primeiro relatório da Polícia Militar sobre as eleições em Minas Gerais registra 20 ocorrências e quatro pessoas presas desde o início da votação no estado, às 8h. As ocorrências são por boca de urna e despejo de santinhos, que é o ato de jogar material de campanha próximo a locais de votação.

As quatro prisões ocorreram em Belo Horizonte (2), Sete Lagoas (Central) e Ipatinga (Vale do Aço). O comando da polícia considera o número de ocorrências pequeno e afirma que a eleição no estado ocorre em clima de tranquilidade.