SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os comandantes de policiamento de área de São Paulo determinaram o reforço de policiamento nas zonas de votação após dois PMs serem baleados em uma escola da zona sul da capital paulista na tarde deste domingo (2).

O principal temor dos comandantes é a possibilidade de um ataque coordenado, com mais agentes como alvo. Até agora ainda não está clara a motivação da ação -as cúpulas das policias Civil e Militar analisam a situação, e também, a veracidade do relato de outros casos semelhantes.

De acordo com a PM, os policiais foram atacados na Escola Deputado Aurélio Campos, na Cidade Dutra. Um homem teria entrado na unidade com uma arma de fogo e atirado contra os dois agentes que faziam a segurança do local.

Segundo a corporação, eles estão conscientes e recebendo atendimento médico. O policiamento foi reforçado e o local de votação permanece em funcionamento. Uma policial foi ferida com um tiro no abdômen e na mão. O parceiro dela recebeu um tiro na cabeça e outro tiro de raspão no ombro.