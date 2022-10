FOLHAPRESS - Indígenas e militares envolvidos nas eleições na aldeia Rio Vermelho, no Tocantins, acionaram um gerador para garantir as votações neste domingo (2) após um painel solar parar de fornecer energia à escola Txualet.

"Não tivemos nenhum incidente [que prejudique a votação], e a missão vem sendo bem cumprida", disse o comandante do Batalhão de Tocantins, coronel Adenir Fernandes Nogueira.

Pela dificuldade para chegar ao local, onde votam cerca de 120 indígenas, militares do Exército foram chamados para ajudar no envio das urnas eletrônicas.

O deslocamento começou na sexta-feira (30), quando militares saíram de Palmas (TO) em direção a Goiatins (TO) e outros quatro municípios ao norte de Palmas. A Folha acompanhou todo o trajeto, que conta com a participação de um efetivo de 500 pessoas.