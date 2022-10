SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As chuvas que atingiram o Brasil a partir da tarde deste domingo (2) devem continuar neste início de semana, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Apenas o Nordeste não será amplamente afetado, conforme previsão.

A meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, afirma que essa precipitação será provocada por um corredor de umidade típico do início da primavera, que começa na região Norte, passa pelo Centro-Oeste e chega até o Sudeste.

No Norte as precipitações mais intensas ficarão concentradas na faixa oeste, que contempla Roraima, oeste do Pará, boa parte do Amazonas, Acre e Rondônia. Já o Centro-Oeste deve sofrer com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todos os estados. Ambas as regiões, porém, tendem a permanecer com altas temperaturas.

"Na região Sudeste, as chuvas significativas devem acontecer em Minas Gerais, principalmente no sul e sudeste, no Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e norte de São Paulo", diz Ramos.

Já na região Sul, as pancadas devem estar mais localizadas no norte do Paraná, no oeste e litoral de Santa Catarina e na faixa oeste do Rio Grande do Sul. "Do centro para o sul, a tendência são chuvas mais rápidas e passageiras, mas sem volumes significativos", acrescenta a meteorologista.

O Nordeste, por sua vez, é a grande exceção nesse período. A especialista diz que a região vive dias de calor e baixa umidade porque a massa de ar seco que pairava sobre o Centro-Oeste se deslocou para esta área.

"No litoral centro-sul da Bahia, há previsão de chuvas intensas. Salvador está nessa rota até quarta-feira (5), com tendência de céu nublado. Agora, no restante da região, há poucas nuvens, sem possibilidade de chuva", afirma Ramos.