SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parte do forro de gesso do banheiro de uma enfermaria no 6º andar do HR (Hospital da Restauração), que fica na região central do Recife, caiu na manhã desta segunda-feira (3) por conta de um vazamento no encanamento que recolhe água proveniente das pias, chuveiros e ralos dos banheiros da unidade. Ninguém ficou ferido, mas os pacientes tiveram que ser removidos para a realização dos serviços de manutenção e higienização do local.

Essa é a terceira vez que um problema nos dutos provoca vazamento de água, infiltração e a consequente queda de partes do forro de gesso. A primeira foi no dia 2 de maio, na área de atendimento dedicado a traumas. O vazamento foi significativo e pacientes chegaram a se molhar completamente, inclusive alguns entubados.

A segunda vez foi no dia 19 de maio, quando parte do mesmo encanamento rompeu, fazendo escorrer água com "mau cheiro" em um dos corredores do hospital, segundo informaram à época pacientes e funcionários.

"Dessa vez, o vazamento foi sobre o banheiro do 6° andar e o pedaço de gesso que caiu foi dentro do banheiro, não houve incômodo físico para os pacientes", explicou Ildefonso Fonseca, assessor de comunicação do HR. "Eles tiveram apenas que ser transferidos para outra área, enquanto nossos técnicos de manutenção resolviam o problema. Após limpa e higienizada, os pacientes retornaram para a enfermaria".

Segundo Fonseca, o sistema de tubulação de água existente no prédio é tão antigo quanto o prédio, inaugurado em 1969. Ele explica que uma licitação para a execução de obras estruturais já está em andamento, e prevê, entre outras obras, a substituição do sistema elétrico e hidráulico da unidade hospitalar.

Nos três incidentes ocorridos com a tubulação nos últimos cinco meses, Fonseca afirma que foram encontrados no sistema de ralos toalhas, absorventes e outros objetos, que acabam bloqueando a saída de água. Mais uma razão para que a tubulação de saída, hoje com 50 milímetros, seja readequada.

"A previsão é que essa fase tenha início em janeiro ou fevereiro no próximo ano. De qualquer forma, a verba para essa reforma já está prevista e reservada", declarou o assessor.