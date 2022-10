SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma espécie rara de barata foi redescoberta na ilha australiana de Lord Howe. Grande e sem asas, o inseto se alimenta de madeira e é nativo da localidade, embora fosse considerado extinto havia mais de 80 anos.

A espécie tem de 22 a 40 milímetros de comprimento e sua cor varia de avermelhado a preto. Ela tem micro-organismos que ajudam a digerir a celulose da madeira.

Segundo o jornal australiano Canberra Times, o achado foi feito em julho por Maxim Adams, estudande de biologia da Universidade de Sydney. O animal estava em uma praia isolada, à qual só é possível chegar a pé ou pela água.

Ele encontrou famílias da Panesthia lata, nome científico do inseto, debaixo de uma figueira quando estava trabalhando em um projeto com o cientista Nicholas Carlile, do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente do estado de New South Wales.

"Nos primeiros 10 segundos, eu pensava: 'Não, não pode ser'", comentou Adams à Australian Associated Press. "Eu levantei a primeira pedra debaixo daquela figueira enorme, e lá estava!"

A barata já foi endêmica na ilha, mas acreditava-se que ela havia sido extinta em 1918, quando ratos chegaram à região. Espécies consideradas próximas à Panesthia lata foram encontradas em ilhas próximas, mas o grupo encontrado agora é geneticamente diferente.

Chefe do conselho que administra a ilha, Atticus Fleming comemorou o achado. "Essas baratas são como a nossa própria versão do fringilídeos de Darwin, separadas em pequenas ilhas durante milhares ou milhões de anos de desenvolvimento de sua genética única", afirmou.