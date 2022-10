Redes sociais - Trecho entre Lavras e Pouso Alegre Sul De Minas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Motoristas que estavam na rodovia Fernão Dias foram surpreendidos por uma forte chuva de granizo no início da tarde desta segunda (3). O trecho na região de São Gonçalo do Sapucaí (Minas Gerais), a cerca de 330 km de Belo Horizonte, ficou com grandes trechos brancos.

O temporal teve 22 minutos de duração, entre 12h50 e 13h12. Segundo a Arteris Fernão Dias, que administra a rodovia, nenhum acidente foi registrado, apesar da chuva forte e do granizo.

A chuva e o estado da rodovia, visualmente semelhante à neve, foram registrados pelas câmeras da concessionária.

"Para garantir a segurança de quem trafega na pista, foram disponibilizados veículos operacionais para informar sobre o mal tempo e orientar a redução de velocidade. Além de um guincho para prestar socorro, em caso de necessidade", diz a concessionária, em nota.

Por volta de 16h30 ainda chovia forte na região, mas sem queda de granizo. Por isso, havia 5 km de lentidão na pista sentido São Paulo e 2 km na pista rumo a Belo Horizonte.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) faz alerta de perigo por causa de tempestade na região. E, de acordo com o instituto, a chuva só deverá dar trégua na quarta (5), mas volta a chover na quinta e na sexta.

Segundo a agência Climatempo, há riscos de fortes temporais em Belo Horizonte, nesta terça (4), com volumes elevados de água, entre 30 mm e 50 mm, capazes de provocar alagamentos e enchentes na capital mineira.

A meteorologista Andrea Ramos, do Inmet, afirma que a chuva neste início de semana pelo país é provocada por um corredor de umidade típico do início da primavera, que começa na região Norte, passa pelo Centro-Oeste e chega até o Sudeste.

"Na região Sudeste, as chuvas significativas devem acontecer em Minas Gerais, principalmente no sul e sudeste, no Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e norte de São Paulo", diz Ramos.

Para quem viaja para a capital mineira, a previsão é de chuva durante toda a semana em Belo Horizonte. Já para quem vai pegar a Fernão Dias sentido São Paulo nos próximos dias, o Inmet prevê pancadas de chuva à tarde e à noite nesta terça. O mesmo deve ocorrer na quinta e na sexta.

Os termômetros devem variar mínimas de 14°C e máximas de 19°C na capital paulista, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.