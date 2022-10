SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O pastor do Ministério Casa de Oração, Osmar Pessoa, 62, morreu durante uma vigília intitulada "por Bolsonaro e pelo Brasil" em Porto Velho. O incidente foi registrado durante a madrugada do último domingo (2), dia do primeiro turno das eleições.

Segundo informações apuradas com fiéis presentes ao evento, sob a condição de anonimato, a maioria dos presentes estava vestida com camisas verde-amarelas ou enrolados em bandeiras do Brasil, liderados pelo pastor, que pregava usando uma camisa da seleção brasileira de futebol quando passou mal e caiu do palco.

Os fiéis que acompanhavam a vigília conseguiram acionar o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que chegou rapidamente ao local. Os socorristas realizaram diversas manobras de reanimação no paciente, mas não houve sucesso e ele acabou declarado morto no local. De acordo com o SAMU, o pastor foi vítima de um infarto fulminante.

"O pastor Osmar era defensor do presidente. Nos reunimos para orar e dar força para que ele ganhasse no primeiro turno. Só que, infelizmente, tivemos esse fato lamentável. Estamos muito tristes", disse à reportagem um frequentador do Ministério Casa de Oração.

Ainda durante o domingo, a igreja divulgou um comunicado anunciando a morte do líder religioso: "O Ministério Casa de Oração vem anunciar o falecimento do Pr. Osmar Pessoa, nesta noite de sábado. Comunicamos que o Senhor o recolheu para Si quando ele estava fazendo aquilo que mais amava: ministrando na casa do Pai".

Apesar do comunicado apontar o horário da morte como "noite de sábado", o atendimento do SAMU foi realizado próximo à 1h do dia 1º.Até o momento, a família de Osmar Pessoa não se pronunciou sobre o fato. Informações sobre o velório e enterro do pastor não foram divulgadas ao público.