SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (3), Viih Tube, 22, e Eliezer, 31, anunciaram que planejam fazer um chá revelação com referências ao Big Brother Brasil (TV Globo).

Denominado BBBaby, os famosos esperam fazer brincadeiras com a temática do programa. Além disso, o chá revelação aparece como uma oportunidade de comemorar o que o programa da TV Globo uniu.

"A gente já escolheu o tema e as brincadeiras. O tema do chá é BBBaby. Como eu e Eli nos conhecemos por causa do BBB [com a eliminação dele, no TOP 4 do 'BBB 22'], vamos fazer tudo em cima disso. Vai ser muito legal e especial para a gente", ressaltou a influenciadora.

Pais de primeira viagem, os ex-BBBs comemoraram a novidade. Segundo Viih Tube, a descoberta da gravidez foi uma surpresa, mas o casal está muito feliz.

Já com sintomas, a youtuber ressaltou que seus maiores incômodos são a vontade constante de fazer xixi e dormir. "Se fosse falar os que incomodam mais, seriam fazer xixi toda hora, literalmente, e um sono incalculável. Parece que não consigo ficar com os olhos abertos", reforçou.