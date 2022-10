SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A manhã desta terça-feira (4) começa com a estação Capão Redondo da linha 5-lilás, do Metrô, em São Paulo, lotada de passageiros que enfrentam dificuldades para utilizar o transporte.

Segundo informações da Via Mobilidade, uma falha de sinalização faz com que os trens circulem com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Capão Redondo e Campo Limpo.

O problema começou às 5h18. As demais linhas funcionam normalmente.

"Muito difícil a linha Lilás hoje. Estou há mais de 25 minutos na estação Giovanni Gronchi e impossível entrar no trem, muito lotado. Não tem informação nenhuma ao usuário", relatou um passageiro nas redes sociais.

Passageiros relatam lotação também na estação Santo Amaro, com dificuldade para embarque nos trens.

No dia 23 de setembro, os trens da linha 15-prata do monotrilho circularam com velocidade reduzida e maior intervalo durante mais de 13 horas.

O problema foi causado por uma falha no sistema de alimentação elétrica na região da estação Fazenda da Juta.