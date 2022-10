BELÉM, PA (UOL-FOLHAPRESS) - Um carro-forte de uma empresa de segurança foi explodido por criminosos que tentavam acessar o conteúdo do cofre transportado no veículo, na rodovia BR-155, entre os municípios de Marabá e Eldorado dos Carajás, no Pará. Durante a fuga dos envolvidos, houve troca de tiros com a polícia e um sargento da Polícia Militar acabou morto na ação, nesta segunda-feira (3).

De acordo com a Polícia Militar, policiais da 25ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar) apuravam a denúncia do roubo ao carro-forte, quando um veículo se aproximou e os ocupantes efetuaram vários disparos de arma de fogo contra os agentes. O 3º sargento PM Roberto Cezar Dias Saraiva acabou atingido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia ainda não sabe precisar quantas pessoas estavam envolvidas no crime ou o carro utilizado pelo grupo. O carro-forte da empresa de segurança Prosegur ficou completamente destruído após a explosão, mas os criminosos não conseguiram destruir o cofre. Segundo informou a empresa, eles fugiram sem levar nada e nenhum funcionário ficou ferido.

Em nota, a polícia civil informou que o caso está sendo investigado pela Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), vinculada à Diretoria de Polícia Especializada (DPE), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE). Perícias foram requisitadas e diligências estão sendo realizadas para localizar os envolvidos no crime. Informações que auxiliem nas investigações podem ser repassadas anonimamente via Disque-Denúncia, pelo número 181.