SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um carro de luxo ficou atolado na Praia do Centro, em Porto Belo, no litoral de Santa Catarina, depois que o dono estacionou o veículo na areia para ajudar na retirada de um jet ski da água.

O caso ocorreu na manhã de domingo (2). O Corvette, avaliado em pouco mais de R$ 400 mil no modelo mais recente, segundo a tabela Fipe, ficou atolado ao lado da marina de embarque da Caixa d'Aço Lanchas, que trabalha com aluguel de embarcações na praia. Segundo a proprietária da empresa, o veículo ficou cerca de quarenta minutos preso, com a moto aquática acoplada à traseira.

O influenciador Bruno Prado, identificado como dono do veículo, postou um vídeo da situação em seu perfil no Instagram, onde tem mais de um milhão de seguidores. Nele, quatro banhistas tentam desatolar o carro, sem sucesso. O registro ganhou mais de 600 mil visualizações desde o final de semana.

Segundo a proprietária da Caixa d'Aço Lanchas, a tentativa do grupo de retirá-lo apenas afundou ainda mais as rodas. O carro só foi liberado com a ajuda de um trator de uma das marinas da Praia do Centro.

A reportagem tenta contato com Bruno Lima para apurar possíveis danos ao Corvette, mas ainda não teve retorno. Se houver, a matéria será atualizada.