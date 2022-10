SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um adolescente 15 anos foi apreendido na manhã desta quarta-feira (5) suspeito de atirar contra três colegas dentro de uma escola estadual em Sobral, no Ceará.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a arma utilizada no crime está registrada em nome de um CAC (Colecionador, Atirador e Caçador). Os disparos ocorreram na Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes, no Bairro Sumaré, segundo a Secretaria Estadual da Educação.

Informações preliminares da polícia apontam que, em depoimento, o adolescente contou que sofria bullying na escola e, por conta disso, teria premeditado o ataque.

REFERÊNCIA

Sobral é um dos municípios referência no país em qualidade de educação. A cidade se destacou no cenário nacional por ter conseguido, em pouco mais de uma década, dobrar o desempenho de seus alunos dos anos iniciais do fundamental (do 1º ao 5º ano).

O município enfrentava graves problemas de repetência e abandono escolar, mas a melhoria nos resultados educacionais começaram a aparecer após a cidade estabelecer como meta erradicar o analfabetismo infantil.

Apesar de nos últimos anos ter figurado entre os municípios com melhor desempenho na educação básica, desde 2018 Sobral sofre com uma escalada de violência por conta de facções criminosas que disputam bairros inteiros da cidade.