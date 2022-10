SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) em Uberlândia repudiou nesta quarta-feira (5) a fala da vice-presidente da comissão da Mulher Advogada da instituição, que teria publicado um vídeo com ofensas a nordestinos.

Em uma gravação que circula nas redes sociais, Flávia Moraes aparece com mais duas mulheres e diz que não irá mais gastar dinheiro no Nordeste.

"Nós geramos emprego, nós pagamos impostos e sabe o que a gente faz? A gente gasta o nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso mais. Vamos dar dinheiro para quem realmente precisa, quem realmente merece", diz. "A gente não vai mais alimentar quem vive de migalhas. Vamos gastar nosso dinheiro no sul, sudeste ou fora do Brasil, que inclusive está muito mais barato.

"As mulheres brindam ao som de uma música que exalta o presidente Jair Bolsonaro (PL), "O Mito Chegou".

Na legenda do post, ela escreveu: "Democracia é democracia, porém sejamos inteligentes, não vamos mais sustentar quem precisa de migalhas".

A reportagem não conseguiu verificar a publicação. O perfil da advogada foi restrito e a foto de perfil, apagada. Entretanto, foi possível confirmar a identidade da advogada comparando com o retrato que aparece no CNA (Cadastro Nacional dos Advogados) da OAB.

Em publicação no Instagram, a OAB-MG em Uberlândia disse que as declarações de Moraes não refletem o posicionamento da instituição, e que ela se licenciou do cargo "para se dedicar pessoalmente ao assunto".

Comentários preconceituosos contra nordestinos surgiram nas redes sociais após o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vencer Bolsonaro no primeiro turno em todos os estados da região.

A lei Nº 9.459, de 13 de maio de 1997, prevê pena de um a três anos de prisão e multa para quem cometer discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.