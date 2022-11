BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A PRF (Polícia Rodoviária Federal) liberou na manhã desta terça-feira (1º) um dos trechos da rodovia BR-381, em Minas Gerais, que estavam bloqueados por apoiadores do candidato derrotado do segundo turno das eleições, Jair Bolsonaro (PL).

O bloqueio estava localizado em frente à Regap (Refinaria Gabriel Passos), em Betim, na grande Belo Horizonte. A 381 liga a capital mineira a São Paulo e a cidades da região metropolitana e do interior, localizadas no centro-oeste e oeste do estado.

Segundo a PRF, na manhã desta terça-feira ainda há sete pontos de protestos de apoiadores de Jair Bolsonaro no estado.

BR - 381 - km 677 - Perdões

BR - 050 - km 85 - Uberlândia

BR - 262 - km 480 - Bom despacho

BR - 040 - km 275 - Três Marias

BR - 040 - km 145 - João Pinheiro

BR - 365 - km 406 - Patos de Minas

BR - 381 - km 916 - Camanducaia