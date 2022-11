SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bolsonaristas bloquearam mais estradas na manhã desta terça-feira (1º). Na Grande São Paulo, há pontos nas rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castello Branco e Raposo Tavares.

A concessionária do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, informou que 25 voos foram cancelados entre esta segunda-feira (31) e esta terça por causa de uma manifestação na rodovia Hélio Smidt.

até a noite desta segunda, foram mais de 300 bloqueios em estradas de 25 estados e no DF. Os manifestantes protestam contra o resultado das eleições, que teve Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como vencedor na disputa pelo Planalto.

Veja pontos de bloqueio confirmados pelas concessionárias ou polícias rodoviárias do estado até as 9h desta terça. O texto será atualizado com mais informações ao longo do dia.

SÃO PAULO

Km 13 da rodovia dos Bandeirantes, próximo a capital, nos dois sentidos

Km 107 da rodovia Bandeirantes, na altura de Hortolândia

Km 17 da rodovia Anhanguera, nos dois sentidos

Km 148 da rodovia Anhanguera, na altura de Limeira

Km 104 da rodovia Anhanguera, na altura de Campinas

Km 53 da rodovia Anhanguera, na altura de Jundiaí

Km 13 da rodovia Castelo Branco, sentido de chegada a capital

Km 28 da rodovia Castelo Branco, sentido interior

Km 18 da Rodovia Raposo Tavares, sentido capital

Km 35 da Rodovia Raposo Tavares, sentido interior

Rodovia Regis Bitencourt, na altura de Embu das Artes, nos dois sentidos

Rodovia Anchieta, nos dois sentidos

Rodovia dos Imigrantes, na altura da interligação nos dois sentidos.

Rodovia Dutra, nos dois sentidos.

Rodovia Fernão Dias, na altura de Atibaia e de Mairiporã, nos dois sentidos

Rodoanel Mario Covas, nos dois sentidos, na altura de Embu das Artes

Rodovia Castello-Branco, em Osasco (km 19), Barueri (kms 21 e 26), Araçariguama (km 52), Torre de Pedra (km 172) e Bofete (km 182)

Via Dutra (BR-116), em Taubaté (km 112), Caçapava (km 130), São José dos Campos (kms 149 e 157) e Jacareí (km 161)

Raposo Tavares (SP-270), em Sorocaba (km 101) e Itapetininga (168)

Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), em Mogi Mirim (km 156), Casa Branca (km 237) e Mococa (km 272)

SP 344, no km 223, em São João da Boa Vista

SP-350, no km 260, em São José do Rio Pardo

SP-258, em Capão Bonito (km 233), Taquarivaí (km 265) e Itapeva (km 287)

MINAS GERAIS

BR-381, no km 677, altura de Perdões

BR-050, no km 85, altura de Uberlândia

BR-262, no km 480, altura de Bom despacho

BR-040, no km 275, altura de Três Marias

BR-040, no km 145, altura de João Pinheiro

BR-365, no km 406, altura de Patos de Minas

BR-381, no km 916, altura de Camanducaia