SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bloqueio provocado por bolsonaristas na rodovia Hélio Smidt, em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, que dá acesso ao aeroporto internacional, provocou cancelamento de 25 voos até às 9h30 desta terça-feira (1º), sendo 12 na segunda-feira (30).

A GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, orienta os passageiros a verificarem a situação de seus voos com as companhias aéreas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, há interdição parcial das faixas de rolamento no acesso à avenida Monteiro Lobato, passando apenas veículos de pequeno porte. Cerca de 70 pessoas participavam do bloqueio por volta das 8h. Os protestos são de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os protestos na Hélio Smidt começaram na noite de segunda-feira. Segundo a PRF em suas redes sociais, até o começo da madrugada eram 50 pessoas. O número cresceu para 70 na manhã desta terça.

Desde a vitória de Lula, apoiadores de Bolsonaro, incluindo caminhoneiros, fazem bloqueios ou aglomerações em vias de estados e do Distrito Federal, segundo a PRF. Os manifestantes pedem um golpe.