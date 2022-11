SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião da companhia United Airlines que decolou de Chicago, nos Estados Unidos, com destino a São Paulo, teve que voltar à cidade de origem por causa dos bloqueios feitos por manifestantes nos arredores do aeroporto de Guarulhos.

Os protestos feitos por apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), que foi derrotado pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais do último domingo (30), afetam também rodovias por todo o Brasil e causaram o cancelamento de ao menos 25 voos que deveriam partir do maior aeroporto do país.

Já entre os aviões que deveriam chegar no aeroporto, o voo UA 845, com pouso previsto às 7h15 desta terça (1º) na cidade paulista, foi um dos desviados.

Segundo o site Flight Aware, o Boeing 787 da United saiu de Chicago às 19h30 desta segunda (31) no horário local (21h30 no horário de Brasília) e fez um retorno pousando no mesmo local, o Aeroporto Internacional O'Hare, cerca de três horas depois, às 22h26 locais (00h26 em Brasília), após alertas sobre a situação tensa no aeroporto de destino, em São Paulo.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que um grupo de cerca de 50 pessoas bloqueou o acesso aos terminais de GRU às 20h de ontem. O grupo foi disperso por volta das 9h desta terça em uma ação coordenada "com forças de segurança do estado e do município de Guarulhos".

O UOL entrou em contato com a assessoria da United Airlines, que informou que apura a situação e irá emitir nota. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.