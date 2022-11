SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Silvero Pereira, que interpretou Zaquieu em "Pantanal" (TV Globo), disse que foi ameaçado pelo síndico do seu condomínio após comemorar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais no último domingo (30).

O homem teria dito a Silvero: "O que é seu está guardado." Ele afirma que também foi atacado pela filha do síndico, que teria chamado o artista de "vagabundo".

O ator publicou um vídeo em suas redes sociais relatando a situação.

"Ontem, um pouco antes do resultado final das eleições, eu voltei para a minha casa muito feliz, buzinei, entrei na minha área privada da minha casa, cantei muito 'Lula lá', botei a música alta, 'Lula lá'. Depois, eu saí do condomínio, fechei o portão do condomínio, e do lado de fora do condomínio, que fique bem claro, na rua, eu cantei, gritei muito 'Lula lá'", começou o ator.

Em seguida, o síndico do condomínio foi até ele "rodeado de familiares".

"O filho pedindo calma ao pai, a filha enfurecida, e vieram em direção ao portão, dizendo que eu estava desrespeitando o condomínio, sendo que eu estava do lado de fora. Eu estava na rua. A filha dele, então, me chamou de 'vagabundo' e que eu deveria respeitar o pai dela. Eu disse: 'Do que você me chamou?' E ela: 'Vagabundo, você é um vagabundo'", contou.

"Eu sou um vagabundo. Eu que não devo nada a este condomínio. Eu, que pago categoricamente, até adiantado, o condomínio. Pago o aluguel em dia, não devo absolutamente nada a nenhuma das pessoas daqui. Trabalho constantemente, diariamente, emprego várias pessoas com o meu trabalho, dentro da cultura, dentro da arte que eu faço. Sou um vagabundo", continuou o ator.

Ele recebeu o apoio de artistas como Leticia Sabatella, Luisa Arraes, Camila Pitanga, Fafá de Belém e Jeniffer Nascimento na publicação. A jornalista de Fátima Bernardes também mandou "um abraço" para o colega de emissora.

Além de "Pantanal", Silvero tem em seu currículo a novela "A Força do Querer" (TV Globo) e o filme "Bacurau".