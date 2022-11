SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O motorista que precisa passar pela Rodovia Castello Branco no início da tarde desta terça-feira (1) enfrenta longo congestionamento na altura do km 20, em Barueri.

Por conta da ampliação no número de faixas antes do pedágio, as filas de caminhões nas pistas à esquerda e à direita não chegam a bloquear o fluxo e é possível passar pelas cabines de cobrança após uma espera de, no mínimo, 15 minutos.

Contudo, com a restrição no número de faixas após o pedágio, veículos de passeio têm maior dificuldade para trafegar.