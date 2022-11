SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Empresas de ônibus criaram uma rota alternativa no trajeto Rio-SP para driblar os bloqueios na rodovia Dutra e transportar os passageiros com passagens compradas que aguardam para embarcar há cerca de 24 horas na rodoviária Tietê.

A rota alternativa passa pela rodovia Rio-Santos e prevê até três horas a mais de percurso. A alternativa só vale para passagens já emitidas. De acordo com a Socicam, concessionária da rodoviária Tietê, continuam suspensas as vendas das passagens e as partidas para as cidades do Rio de Janeiro, Florianópolis e Curitiba. Não há previsão de normalização.