SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente entre um caminhão e um ônibus de passageiros deixou nove pessoas feridas na manhã desta terça (1º), na cidade de Araguaína, no norte do Tocantins. O ônibus colidiu na traseira de um caminhão, que estava parado na pista.

O caminhoneiro participava de um ato antidemocrático, organizado por um grupo bolsonarista que fechou um trecho da BR-153, por não concordar com o resultado das eleições deste domingo (30), em que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vitorioso.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, entre os nove feridos, alguns chegaram a ficar presos entre as ferragens, dois deles em estado grave. As vítimas foram socorridas por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu.

O ônibus atingido fazia a linha entre a cidade de Araguaína e a capital, Palmas. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o trecho da BR-153, onde aconteceu o acidente, está parcialmente interditado. No início da tarde de terça, o estado do Tocantins possuía dois trechos com interdição total e três com interdições parciais.