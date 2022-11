SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na tarde desta terça (1º), houve a chegada de crianças ao bloqueio golpista no km 26 da Rodovia Castello Branco, em Barueri (SP). Com isso, a polícia afirma que vai alterar a operação no local.

Segundo o porta-voz da corporação, a equipe tática ostensiva rodoviária vai se dirigir para o outro lado da rodovia, sentido capital, também bloqueado, e tentar a negociação. Caso não seja possível, o capitão não descarta a ação da Tropa de Choque.

O objetivo, segundo ele, é tentar diminuir a quantidade de bloqueios, concentrando os manifestantes em um único ponto. Nesse caso, o capitão acredita que poderia haver um desgaste natural do movimento e a desmobilização.

Por volta de 12h30, os policiais receberam uma determinação de desobstrução por volta de 12h30 e a tropa de choque foi acionada. Houve uso de bala de borracha e gás lacrimogêneo e os manifestantes se dispersaram. No entanto, eles voltaram a se concentrar poucos metros à frente.

Ambulâncias e caminhões transportando oxigênio hospitalar e alimentos têm passagem liberada, por uma das faixas.