SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os motoristas da cidade estarão liberados do rodízio municipal de veículos nesta quarta-feira (2), no feriado de Finados. Os carros com placas de finais 5 e 6 poderão circular normalmente pelo centro expandido da capital.

A regra vale, ainda, para o rodízio de caminhões, a zona de máxima restrição à circulação de caminhões e a zona de máxima restrição aos fretados.

As faixas exclusivas de ônibus também estarão liberadas.

A CET vai monitorar o trânsito perto dos cemitérios da capital paulista entre 6h e 18h. Serão colocados cavaletes e cones, faixas de pano com informações de orientação do trânsito, além de canalizações de vagas próximas aos portões de entradas para proporcionar fluidez ao tráfego de veículos e segurança na travessia e circulação dos pedestres.

Segundo a SPTrans, a circulação dos ônibus será equivalente a de um sábado.

Em relação à saúde, permanecerão abertas das 7h às 19h as AMAs (Assistências Médicas Ambulatoriais) 12h e as AMAs/UBSs Integradas ?nestas para as campanhas de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e a multivacinação.

Ficarão abertos também os hospitais municipais, prontos-socorros e as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

A vacinação contra a Covid-19 estará disponível para crianças a partir de três anos, adolescentes e adultos.

A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada por tempo indeterminado. A ação tem como objetivo imunizar todas as crianças de um ano até 4 anos e 11 meses.

Na campanha de multivacinação, destinada ao público até 15 anos, além do imunizante contra poliomielite são disponibilizados outros como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, influenza e HPV.

Os hospitais estaduais funcionarão normalmente para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os CEUs abrirão das 8h às 18h. O funcionamento dos parques municipais naturais e urbanos será normal.

Em São Miguel (zona leste), o mercado e o sacolão públicos não terão expediente, assim como o mercado da Lapa.

*

SAÚDE

- Estarão abertos e com funcionamento ininterrupto:

- Hospitais municipais

- Hospitais estaduais

- Prontos-socorros municipais

- Unidades de pronto atendimento (UPAs)

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192)

- Hospitais e prontos-socorros estaduais

Atenderão normalmente:

- As AMAs 12h estarão abertas das 7h às 19h

- AMAs/UBSs Integradas funcionarão das 7h às 19h, inclusive para a vacinação

- Postos de doação da Pró-Sangue das Clínicas funcionarão das 8h às 16h

Estarão fechados:

- UBSs

- Ambulatórios de Especialidades

- Hospitais Dia 12h

- Hospitais Dia 24h

- Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II

- Caps III

- Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos)

- Centros Especializados em Reabilitação (CERs)

- Unidades da Rede Municipal Especializada em Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)/Aids

- Hospitais públicos veterinários e Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos

- Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis)

- Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte)

- Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG)

- Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs)

- Farmácias de Medicamentos Especializados (FME, as farmácias de "alto custo")

- Unidades da Farmácia Dose Certa

SUBPREFEITURAS

As praças de atendimento estarão fechadas.

Atendimento nos mercados municipais e sacolões:

- Central de Abast. Leste 7h às 13h

- Central de Abast. Pátio Pari 4h às 18h

- Mercado Guaianases 8h às 13h

- Mercado Ipiranga 8h às 13h

- Mercado Lapa FECHADO

- Mercado Penha 8h às 13h

- Mercado Pinheiros 8h às 15h

- Mercado Pirituba 7h às 18h

- Mercado São Miguel FECHADO

- Mercado Sapopemba 8h às 13h

- Mercado Teotônio Vilela 8h às 14h

- Mercado Tucuruvi 8h às 13h

- Mercado Vila Formosa 8h às 13h

- Sacolão Avanhadava 7h às 15h

- Sacolão Bela Vista 8h às 14h

- Sacolão Brigadeiro 8h às 14h

- Sacolão Butantã 7h às 13h30

- Sacolão Cid. Tiradentes 8h às 15h

- Sacolão City Jaraguá 8h às 18h

- Sacolão Cohab Adventista 7h às 14h20

- Sacolão da Lapa 9h às 13h

- Sacolão Estrada do Sabão 7h às 14h

- Sacolão Freguesia do Ó 7h às 14h

- Sacolão Jaguaré 8h às 14h

- Sacolão Jaraguá 8h às 16h

- Sacolão João Moura 7h às 17h

- Sacolão Rio Pequeno 8h às 14h

- Sacolão São Miguel FECHADOS

CULTURA

- Bibliotecas de Bairro - fechadas

- Biblioteca Mário de Andrade ? fechada

- Edifício Sede, Coleção Circulante e Sala Infantil - fechadas

- Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal - fechadas

- Bosques de Leitura - fechados

- Capela do Morumbi ? aberta das 9h às 17h

- Casa de Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Julio Guerra Casa Amarela) ? fechada

- Casa da Imagem (antiga Casa nº1) ? aberta das 9h às 17h

- Casa de Cultura Brasilândia ? fechada

- Casa de Cultura Butantã - aberta

- Casa de Cultura Campo Limpo - fechada

- Casa de Cultura da Vila Guilherme (Casarão) - fechada

- Casa de Cultura Freguesia do Ó (Salvador Ligabue) - aberta à noite

- Casa de Cultura Guaianases - fechada

- Casa de Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes) (Espaço Cultural Casa Da Fazenda) ? fechada

- Casa de Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) - fechada

- Casa de Cultura Itaim Paulista - fechada

- Casa de Cultura Itaquera (Raul Seixas-Parque Raul Seixas) - fechada

- Casa de Cultura Júlio Guerra - fechada

- Casa de Cultura M? Boi Mirim - fechada

- Casa de Cultura de Parelheiros - fechada (em reforma)

- Casa de Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso de Mendonça) - fechada

- Casa de Cultura São Mateus - fechada

- Casa de Cultura São Miguel Paulista (Antonio Marcos) - fechada

- Casa de Cultura São Rafael - fechada

- Casa de Cultura Tremembé - aberta

- Casa de Cultura do Ipiranga (Chico Science) - fechada

- Casa do Bandeirante ? aberta das 9h às 17h

- Casa do Grito - aberta das 9h às 17h

- Casa do Modernista - aberta das 9h às 17h

- Casa do Sertanista (Casa do Caxingui) - aberta das 9h às 17h

- Casa do Tatuapé - aberta das 9h às 17h;

- Centro Cultural da Diversidade (Teatro Décio de Almeida Prado) - aberto

- Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso - aberto

- Centro Cultural da Penha - fechado

- Centro Cultural de Vila Formosa - fechado

- Centro Cultural do Grajaú (Palhaço Carequinha) - fechado

- Centro de Culturas Negras - fechado

- Centro Cultural Olido - fechado

- Centro Cultural Santo Amaro - aberto

- Centro Cultural Tendal da Lapa - aberto

- Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes: fechado

- Centro da Memória do Circo - fechado

- Centro de Referência da Dança- CRD - fechado

- Chácara Lane - aberta das 9h às 17h

- Escola Municipal de Bailado - fechada

- Escola Municipal de Iniciação Artística - fechada

- Escola Municipal de Música - fechada

- Fundação Teatro Municipal/Praça das Artes - verificar programação no site do teatro

- Hemeroteca - atendimento mediante agendamento

- Monumento à Independência (Cripta Imperial) - fechada

- Pavilhão das Culturas Brasileiras - fechado

- Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) - fechado

- Ponto de Leitura Piqueri - fechado

- Ponto de Leitura Jardim Lapena - fechado

- Sitio Morrinhos - aberto das 9h às 17h

- Solar da Marquesa de Santos - aberto das 9h às 17h

- Teatro Alfredo Mesquita - aberto

- Teatro Artur Azevedo - fechado

- Teatro Cacilda Becker - fechado

- Teatro Flávio Império - aberto

- Teatro João Caetano - fechado

- Teatro Paulo Eiró - fechado

BANCOS

Fechados em todo o país, mas as áreas de autoatendimento continuam disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e acessos remotos dos bancos, como internet e mobile banking.

As contas de consumo (água, energia e telefonia) e boletos com vencimento neste dia 2 poderão ser pagos no dia útil seguinte, sem acréscimo no valor.

INSS

Agências de atendimento fechadas. Pelo telefone 135, não haverá atendimento humano durante o feriado, mas o eletrônico seguirá funcionando normalmente.

CORREIOS

Não haverá atendimento nas agências. O pós-vendas da Central de Atendimento dos Correios (CAC), no entanto, estará disponível por meio dos seguintes canais:

- Site dos Correios (faleconosco.correios.com.br/faleconosco/app/index.php)

- Atendimento automatizado, pelos telefones: 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

- Chat (www.correios.com.br)

SHOPPINGS

Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), o atendimento em shoppings do estado funcionará normalmente. Porém, é preciso entrar em contato para saber qual o horário específico de cada um.

EDUCAÇÃO

As unidades da rede municipal estarão fechadas. Os CEUS funcionarão das 8h às 18h.

PARQUES

Os parques municipais naturais e urbanos funcionarão normalmente. Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e Meio Ambiente (SVMA).

POUPATEMPO

Os postos do Poupatempo fecham e reabrem na quinta (3) com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.

Durante o feriado, 240 serviços digitais permanecem disponíveis no portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e pelo assistente virtual do Poupatempo, o P, que atende no portal e no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Entre as opções, a renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA, Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e comprovante digital de vacinação contra a Covid-19, entre outros.

CPTM, METRÔ E EMTU

Nas linhas da CPTM, EMTU, Metrô, ViaQuatro e ViaMobilidade os intervalos seguirão a programação horária equivalente à de um domingo.

Todas as linhas funcionarão em horário normal. Nos trens metropolitanos (linhas 7-Rubi, 8-Diamante, 9-Esmeralda, 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade) das 4h à meia-noite; e nas linhas do Metrô (linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha, 4-Amarela e 5-Lilás) das 4h40 à meia-noite.

SABESP

A Central de Atendimento (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias, assim como o telefone para emergências, o 195. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388 8000) e para a agência virtual, onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas ininterruptamente.

O atendimento online pelo chat terá funcionamento normal nesta quarta-feira, atendendo das 8h às 21h. As agências ficarão fechadas.

BOM PRATO

Funcionarão apenas os restaurantes do Bom Prato das unidades 25 de Março, Brás, Campos Elísios, Guaianases, Lapa e São Mateus.