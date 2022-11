SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais do Batalhão de Choque entraram em confronto na noite desta terça-feira (1º) com manifestantes que participam de ato antidemocrático e bloqueiam o km 26 da rodovia Castelo Branco.

Os policiais tentam fazer com que os golpistas liberem uma das pistas, no sentido leste. O grupo permanece ocupando duas das três faixas no sentido oeste. Eles estão ocupando também a passarela sobre a via.

Desde cedo, o grupo canta palavras de protesto e dispara fogos de artifício. A chuva fina e o frio fizeram com que o número de crianças e idosos presentes fosse diminuindo ao longo da noite. A PM tenta fazer com que ao menos uma pista permaneça liberada.

Ainda no fim da tarde, a presença de crianças no protesto golpista fez a Polícia Militar Rodoviária de São Paulo mudar de estratégia. Acompanhadas dos pais, muitas estavam logo no início do bloqueio, em frente ao local em que as câmeras de TV estavam posicionadas. Algumas usavam apitos e seguravam a bandeira do Brasil.

Segundo apurou a reportagem, a liderança do movimento tem adotado uma "estratégia ioiô". Na presença da Tropa de Choque, parte dos manifestantes se dispersa e faixas são liberadas para evitar confronto. Depois, sem os policiais, a orientação é bloquear novamente mais pistas.

A Castelo tem pontos de bloqueio desde segunda (31). No fim da manhã desta terça, os policiais receberam uma determinação de desobstrução do ato em Barueri. Por volta de 12h30, a Tropa de Choque foi acionada. Houve uso de bala de borracha e gás lacrimogêneo e os manifestantes se dispersaram. No entanto, eles voltaram a se concentrar poucos metros à frente.

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) ocupam estradas pelo país contra o resultado das eleições de domingo, que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência do Brasil. Muitos deles pedem por um golpe militar para reverter à força o resultado das urnas. Na votação, Lula teve 60,3 milhões de votos, contra 58,2 milhões de Bolsonaro.