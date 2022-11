SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de rodovias interditadas por manifestantes golpistas no estado de Minas Gerais reduziu de 12 para oito na manhã desta quarta-feira (12), aponta balanço divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Relatório divulgado às 9h35 mostrava 12 interdições, sendo duas totais. O último balanço, liberado às 10h25, apontava oito bloqueios, sendo apenas um com obstrução total. Os manifestantes são contrários à derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na disputa pela presidência da República, no domingo (30).