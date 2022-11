BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - A Polícia Militar de Minas Gerais está fazendo escolta de caminhões para passagem em trechos de rodovias estaduais onde golpistas apoiadores do presidente da República Jair Bolsonaro (PL) ainda protestam contra o resultado da eleição de domingo (30).

"Há a escolta de alguns caminhões em alguns pontos para favorecer que insumos sejam trasladados de forma rápida, fazendo com que o abastecimento ocorra da melhor forma possível", afirmou, em vídeo divulgado pela corporação, o major Flávio Santiago, do setor de comunicação da PM.

O policial, na gravação, não cita em quais rodovias estaduais essas escoltas estão sendo realizadas e em quais cidades essas cargas estão chegando com o acompanhamento da PM.

Santiago afirma que, entre terça (1) e hoje (2), o número de interdições das estradas administradas pelo governo do estado caiu de 55 para 33. Segundo o militar, o fim das interdições está ocorrendo unicamente pela negociação. "Estamos conseguindo, através da parlamentação, fazer com que as pessoas se conscientizem dessa necessidade", disse.