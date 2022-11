SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Militar do Rio de Janeiro apagou uma publicação feita em seu perfil no Twitter na manhã desta quarta-feira (2) sobre a manifestação bolsonarista realizada no Centro da capital. A postagem foi interpretada como um apoio velado aos atos, que têm uma pauta golpista.

Na publicação, três PMs e um militar do Exército posam à frente das grades colocadas para separar a entrada do Palácio Duque de Caxias, sede do CML (Comando Militar do Leste), da área ocupada pelos manifestantes -que aparecem no fundo da imagem. A foto ainda foi acompanhada de um texto no qual a corporação dizia estar "acompanhando de perto as manifestações populares".

Nas redes sociais, o tuíte foi criticado por insinuar um apoio da Polícia Militar ao ato, que defendia um golpe militar para reverter o resultado da eleição, na qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) foi derrotado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Durante a manifestação, os bolsonaristas defenderam um golpe de estado pelas Forças Armadas, chamado por eles de "intervenção federal", ressoando campanha de desinformação bolsonarista a respeito de um suposto poder moderador dos militares por meio do artigo 142 da Constituição.

Em nota, a Secretaria de Polícia Militar afirmou que excluiu a publicação de seu perfil oficial para "não gerar dúvidas de interpretação".

A corporação ainda destaca que tem atuado, juntamente com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), para liberar as rodovias com bloqueios de caminhoneiros no estado.

Veja a íntegra da nota:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, como instituição de Estado, a PM direciona sua ação para preservar o direito constitucional de ir e vir da população e evitar episódios de violência durante manifestações.

Por isso, mobilizou efetivo em diversas localidades com esse objetivo, como também teve atuação decisiva junto à Polícia Rodoviária Federal nas ações de desobstrução de rodovias.

A publicação feita nesta quarta-feira no Twitter da Corporação tinha como finalidade única orientar o público e apresentar à sociedade o trabalho realizado pelos policiais militares, mas foi excluída para não gerar dúvidas de interpretação."