SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As rodovias federais de Pernambuco não têm mais bloqueios provocados por atos golpistas desde o fim da tarde desta quarta-feira (2).

O último ponto de bloqueio era no km 22 da BR-104, em Taquaritinga do Norte, no Agreste. O local foi liberado às 17h15, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.

Ainda há manifestação em frente ao Comando Militar do Nordeste, na BR-232, no Curado, zona oeste do Recife. No entanto, não há bloqueio na localidade, segundo a PRF.

O desbloqueio foi realizado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), com o apoio da tropa de choque da instituição, da Polícia Federal e da Polícia Militar.

"Após esgotados todos os meios de negociação e diante da insistência dos manifestantes em permanecerem bloqueando a rodovia, a utilização da tropa de choque da PRF foi necessária para garantir a liberação do trecho. A ação obedeceu aos protocolos de segurança da instituição e não foram registrados feridos na ação", diz a PRF, em nota.

Ainda conforme a corporação, um suspeito de liderar a manifestação foi identificado e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Caruaru para a adoção das medidas legais cabíveis.