SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Morreu nesta quarta-feira (2) a segunda turista vítima de um acidente de carro na Duna do Guriu, em Camocim (CE). Mayra Bianca, 28, estava no veículo de passeio dirigido por um adolescente de 15 anos, que se passou por guia. Ele não tinha autorização para dirigir o veículo no local.

Mayra estava internada desde o dia do acidente na Santa Casa de Sobral e teve o óbito constatado nesta quarta màs 5:35 da manhã. A família dela criou uma vaquinha online para arcar com os custos para levar o corpo dela até Cáceres (MT), cidade de origem da jovem. Segundo a irmã dela, Maridalva, o valor necessário já foi alcançado. Ainda não há local nem horário para o velório.

O acidente ocorreu no dia 17 de outubro. Além de Mayra, o veículo transportava outras cinco pessoas e mais o motorista, totalizando sete ocupantes. A turista Danúbia Daiane Reis, 35, teve o óbito constatado no local. Na ocasião, as demais pessoas foram transferidas para hospitais de Jericoacoara e Granja.

Mayra deixa dois filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 8. De acordo com a irmã, a viagem era a realização de um sonho.

Segundo o Secretário de Turismo de Camocim, Ricardo Vasconcelos, não há detalhes sobre o estado de saúde das outras vítimas, já que elas não estavam hospedadas no município. "Tem várias entradas que a pessoa pode chegar naquele morro. Eles podem ter entrado por vários locais, então não sabemos realmente de onde vieram. O que pudemos fazer foi chamar o socorro assim que soubemos do acidente", explicou.

O secretário ainda informou que a prefeitura vai endurecer a cobrança do credenciamento de todos os veículos que adentrem nos limites da cidade. "Estávamos há mais de cinco anos sem registrar acidente aqui. Os que aconteceram aqui vem de outros municípios", disse ele.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Jericoacoara e de Sobral para saber se há atualizações sobre o estado de saúde das demais vítimas, uma vez que elas foram transferidas para as cidades de ambas cidades. O texto será atualizado assim que houver retorno.

O caso é investigado pela Delegacia Regional de Camocim.