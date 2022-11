CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta quarta-feira (2) a segunda turista vítima de um acidente durante passeio pelas dunas de Guriú, em Camocim, no litoral oeste do Ceará, no dia 17 de outubro.

Mayra Gomes, 28, estava internada desde o dia do acidente. De acordo com a Santa Casa de Sobral (CE), ela estava na UTI, em estado grave, e morreu após complicação do quadro. O IML (Instituto Médico Legal) disse que não está autorizado a informar a causa da morte.

O acidente também matou Danúbia Daiane Reis, 35. As vítimas eram do estado do Mato Grosso. Três casais viajam juntos, quando o carro em que estavam despencou de uma duna.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que as investigações sobre o acidente estão em andamento e seguem em segredo de Justiça.

"A segunda vítima do acidente, natural do Mato Grosso, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito nesta quarta-feira. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Camocim", destacou.

A família de Mayra, que deixou dois filhos e o marido, iniciou um financiamento coletivo e arrecadou quase R$ 13 mil até o começo da tarde desta sexta.

"Meu amor, porque você se foi, quantos sonhos iríamos realizar. Você é minha força, minha fortaleza, como irei seguir sem você, meu amor", publicou o marido, Julio Fernando, em uma rede social.

A delegacia de Camocim informou que o delegado regional voltou de férias hoje e vai se inteirar do caso antes de dar qualquer declaração. A investigação ainda não informou quem dirigia o carro no momento do acidente.

Sete pessoas estavam em um veículo utilitário, que perdeu o controle e caiu de uma das dunas -o veículo tinha capacidade para sete pessoas. Danúbia morreu ainda no local. As demais vítimas, feridas, foram socorridas para unidades de saúde da região.

Equipes da Polícia Militar do Ceará, do Corpo de Bombeiros e da Pefoce (Perícia Forense do Estado do Ceará) estiveram no local.

Antes, em 10 de outubro, um turista morreu ao cair de uma tirolesa que se rompeu na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, também no litoral do Ceará. Sérgio Murilo de Lima Santana, 39, foi socorrido, mas chegou sem vida ao hospital, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará.