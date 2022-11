SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ela não para! Depois de receber um prêmio de "Artista Musical Inovadora" de 2022 no Innovators Awards, que aconteceu nos EUA, Anitta agora está em solo espanhol para prestigiar o Los 40 Music Awards, que premia nesta sexta-feira (4) os artistas que mais tocam nas rádios populares da Espanha.

Para a noite especial, a cantora brasileira apostou em um look nada discreto. Com o bronzeado reforçadíssimo, Anitta posou com um vestido Versace preto de mangas longas com um decote vertiginoso, que chegava abaixo do umbigo.

Além de ser indicada em três categorias (Melhor Álbum, Melhor Artista e Melhor Colaboração), a popstar também faz parte da lista de performances do evento, assim como Rosalia e David Guetta.