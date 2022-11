- PRF: 11 rodovias seguem com pontos interditados por manifestantes

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou nesta sexta-feira (4) que todas as rodovias federais estão livres de bloqueios. Neste momento, 11 interdições mantém o fluxo parcialmente impedido por manifestantes que não aceitam o resultado das eleições e seguem limitando a circulação de veículos. Segundo a corporação, 966 manifestações foram desfeitas.

No momento, há uma interdição no Amazonas, duas em Rondônia, três em Mato Grosso e cinco no Pará. Ao todo, 45 pessoas foram detidas e 5.422 autuações foram realizadas, somando R$ 14 milhões em multas. Em balanço divulgado mais cedo nesta sexta, 13 interdições foram reportadas.

A primeira interdição foi registrada em Mato Grosso do Sul, por volta das 21h15 do domingo (30) – cerca de uma hora e meia após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciar que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estava matematicamente eleito, tendo derrotado o presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputava a reeleição.

Os bloqueios têm sido realizados por grupos de caminhoneiros e apoiadores de Jair Bolsonaro em diversos pontos do país. Diante da situação, o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo na noite de quarta-feira (2) pedindo aos manifestantes que desobstruíssem as rodovias.

