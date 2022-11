CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - As buscas pelo avião da FAB (Força Aérea Brasileira) desaparecido na região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina, entraram no segundo dia neste sábado (5).

Dois militares estavam na aeronave T-25 Universal da AFA (Academia da Força Aérea) para um voo de treinamento, que perdeu o sinal de comunicação e desapareceu durante a tarde de sexta-feira (4), informou a FAB.

As buscas foram mantidas durante a noite e continuam ao longo do dia com aeronaves da FAB. O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba coordena as operações de busca.

Ainda de acordo com a FAB, uma aeronave SC-105 Amazonas e os helicópteros H-36 Caracal e H-60 Black Hawk da instituição atuam na região.

O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina continua as buscas por terra.

De acordo com o Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, o acionamento foi feito pela FAB às 16h40 desta sexta-feira para apoio nas buscas de um possível desaparecimento de aeronave.

A última localização, segundo a corporação, foi entre os municípios de Canelinha e Tijucas.

Conforme os bombeiros, uma equipe do helicóptero Arcanjo 05 chegou a sobrevoar a região, mas precisou pousar momentaneamente por volta das 18h30 devido às chuvas. Uma equipe segue, no entanto, no apoio nas buscas terrestres.