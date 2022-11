SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste sábado (5), paulistanos aproveitaram o clima ensolarado para participar da 15° Virada Esportiva, que acontece neste fim de semana na capital paulista.

Promovido pela prefeitura, o evento é gratuito e tem palestras e atividades para todas as faixas etárias em equipamentos públicos e espaços como CEUs, parques e os CDCs (clubes da comunidade).

A programação inclui uma travessia highline a 46 metros de altura, entre os edifícios Matarazzo, sede da prefeitura, e Marcos Palma, da CET (Companhia de Engenharia de Trafego) no Anhangabaú. Há também tirolesa no parque Chácara do Jóquei e bungee jump e trampolim em Heliópolis.

O público também pode participar de pequenos torneios, partidas amistosas e aulas de esportes variados, como beach tennis, xadrez, quendô e atletismo.

Kleber Barbosa, 42, foi um dos que levantaram cedo para aproveitar o evento. Antes das 10h, o empresário, trajando um uniforme alviverde do Palmeiras, chegou à quadra de beach tennis montada no CDC Freguesia do Ó, na zona oeste da capital. "Ótima oportunidade de praticar um esporte tão legal perto de casa. Difícil é querer sair de quadra", diz sorridente.

O beach tennis é um sucesso em São Paulo e foi a maior novidade desta Virada. Neste sábado, várias famílias compareceram ao CDC, e até mini torneios foram organizados pelos presentes. "Todos se divertiram muito, menos os juízes", brinca Barbosa.

Na zona sul da cidade, os esportes radicais têm vez. Uma megatirolesa e uma plataforma de bungee jump foram instaladas no parque Chácara do Jóquei, na Vila Sônia. Corajosos, como o educador físico Cristian Dimitrius, 48, se jogaram na experiência.

"Foi superlegal. Uma pena isso acontecer só uma vez por ano. Trouxe meu filho e minha esposa para aproveitarem, estamos muito alegres. Fui no bungee jump. Ou melhor, meu corpo foi, porque a alma ficou lá na plataforma", declara Dimitrius.

Também presente no Chácara do Jóquei, a professora Graziela Rebouças, 39, diz que o evento foi uma grata surpresa. Ela tinha levado o marido e os filhos para uma caminhada, que ganhou mais emoção do que o planejado. "Tivemos uma boa surpresa ao encontrar as instalações esportivas. As atividades foram muito divertidas. Radicalizamos", diz.

A virada e atividades têm padrinhos, como o skatista Sandro Dias, o Mineirinho, que acompanha a skate run de longa distância.

A prefeitura reuniu as atividades em uma plataforma, que informa dias, horários e como chegar aos locais. As atividades vão até o fim da tarde deste domingo (6).

Veja abaixo os destaques por região.

CENTRO

Atividade: Fit Dance e Zumba;

Quando: sábado (5) e domingo (6), das 8h às 6h do dia seguinte;

Onde: Avenida Paulista, das 8h às 18h;

Atividade: Espaço para bebês e crianças com brinquedos infláveis, piscina de bolinhas e oficinas recreativas com pintura e balões;

Quando: sábado (5) e domingo (6);

Onde: Arena Bela Vista, eixo 3. rua Professor Laerte Ramos de Carvalho, 212, Bela Vista;

Atividade: skate run long distância;

Quando: domingo (6), às 7h;

Onde: Viaduto do Chá;

Atividade: Travessia Highline

Quando: domingo (6), às 10h30;

Onde: Vale do Anhangabaú

ZONA NORTE

Atividade: 3º Open Beach Tennis

Quando: sábado (5);

Onde: CDC 31 de março, rua Pais de Almeida, 89, Freguesia do Ó;

Atividade: Kickboxe

Quando: sábado (5), às 9h;

Onde: Centro Esportivo Pirituba. av. Agenor Couto de Magalhães, 32, Vila Pirituba;

Atividade: Funcional e pilates

Quando: sábado (5), às 8h

Onde: CEU Perus (sala de dança), rua Bernardo José de Lorena, Vila Fanton

Atividade: Vôlei e futevôlei

Quando: sábado (5) e domingo (6), das 8h às 14h;

Onde: CDC Jardim Guarau, rua Saldanha de Oliveira, 60, Jardim Maristela.

ZONA SUL

Atividade: Tirolesa

Quando: sábado (5) e domingo (6);

Onde: Parque Chácara do Jockey, av. Prof. Francisco Morato, 5.300, Vila Sonia;

Atividade: pebolim humano

Quando: sábado (5) e domingo (6);

Onde: Parque Chácara do Jockey, av. Prof. Francisco Morato, 5.300, Vila Sonia;

Atividade: Bungee Trampolim

Quando: sábado (5) e domingo (6);

Onde: Rua Almirante Mariath com a rua Freire Brayner, Heliópolis, Eixo 4;

Atividade: Bungee jump

Quando: sábado (5) e domingo (6);

Onde: Rua Almirante Mariath com a rua Freire Brayner, Heliópolis, Eixo 4;

ZONA LESTE

Atividade: futebol 3ª idade;

Quando: sábado (5) e domingo (6), às 7h30;

Onde: CDC Areão. rua Barra de Santa Rosa, 699, Parque Cisper;

Atividade: torneio de sinuca;

Quando: sábado (5) e domingo (6);

Onde: Rua Saruma, 347, Vila Zelina, São Paulo;

Atividade: festival de skate e patins

Quando: sábado (5) e domingo (6), às 9h;

Onde: pista de skate do Centro Esportivo Ermelino Matarazzo. rua João Euclides Pereira, 308, Jardim Matarazzo.

Atividade: espaço para crianças e bebês com brinquedos infláveis, brincadeiras de rua e oficinas de pintura e com balões;

Quando: sábado (5) e domingo (6);

Onde: Praça Brasil, Itaquera;

ZONA OESTE

Atividade: aula aberta de kung fu;

Quando: domingo (6), das 11h às 12h30;

Onde: Tatame do CEU Butantã, avenida Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia, 1.870, Jardim Esmeralda.

Atividade: arena MMA - evento com lutadores e duelo entre Brasil e EUA;

Quando: sábado (5), às 10h

Onde: Centro Esportivo Pelezão, rua Belmonte, 957, Bela Aliança.

Atividade: kendô;

Quando: domingo (6), das 10h às 12h;

Onde: CEU Jaguaré, av. Kenkiti Simomoto, 80, Jaguaré.

Atividade: trilha de mountain bike;

Quando: domingo, às 9h;

Onde: Parque Cemucam, rua Mesopotâmia, Jardim Passárgada, Cotia.