SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Terno Rei subiu ao palco Primavera do festival Primavera Sound neste domingo (6), no Distrito Anhembi, São Paulo. A banda quebrou o silêncio político do festival e "fez o L" no palco.

O "L" com as mãos virou símbolo de apoio ao presidente eleito Lula (PT). Com o gesto, Ale Sater, vocalista, e o Terno Rei fizeram a primeira manifestação política do festival. Durante o sábado, não houve manifestações artísticas e nem coro da plateia.

A reação da plateia, porém, não foi exagerada. Todos gritaram, mas não puxaram coro a favor do Lula e nem contra o presidente Jair Bolsonaro (PL), como vem acontecendo em festivais de música nos últimos anos.

Este domingo encerra a primeira edição do Primavera Sound no Brasil. Os palcos ainda receberão as principais atrações da noite, Lorde e Travis Scott.