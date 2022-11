SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Phoebe Bridgers fez um discurso pró-legalização do aborto no palco do Primavera Sound neste domingo (6). O evento acontece pela primeira vez no Brasil durante este final de semana no Distrito Anhembi, São Paulo.

A cantora performava "Chinese Satellite", e dedicou a música às mulheres que precisaram abortar. "Fiz um, deveria ser direito", disse Phoebe. "Eu sei que em muitos lugares não é, mas devia ser legal e seguro para todos", completa.

A artista, que alguns dias revelou que realizou o procedimento, relembrou isso e opinou que todas as mulheres deveriam ter direito de fazer aborto seguro e legal. O discurso de Phoebe foi recebido com palmas do público.

Phoebe tem 27 anos, e durante 2022 falou abertamente sobre o aborto que fez e sobre a questão dos direitos das mulheres. Ela é grande ativista pró-legalização, e reforça isso constantemente.