SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A temperatura deve voltar a subir no Sul e no Sudeste do Brasil nos próximos dias. De acordo com o Climatempo, as máximas devem chegar próximo aos 30ºC a partir de quinta-feira (10) em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e a semana termina com cara de verão nessas regiões.

O calor deve voltar na medida em que a massa de ar frio se afasta do continente em função dos ventos marítimos que perdem intensidade. Há, porém, risco de temporais por cauda da alta umidade do ar combinada com as altas temperaturas.

A frente fria está estacionada no estado de São Paulo desde o último dia 31, o que tem causado um prolongamento dos dias de frio até em regiões quentes tradicionalmente, como Ribeirão Preto e Araçatuba.

De acordo com o Climatempo, há previsão de chuva forte no litoral norte da Bahia, em Alagoas, Sergipe, norte do Piauí e do Maranhão, além do centro-norte e litoral do Pará e nos estados de Roraima e do Amapá.