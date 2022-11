SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A enquete formulada pelo perfil de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em seu perfil no Twitter sobre o retorno do horário de verão tem caráter "indicativo", segundo a assessoria do presidente eleito.

Em outras palavras, não será o único fator a ser levado em conta para que Lula decida decretar ou não a volta da medida, que foi extinta no governo de Jair Bolsonaro (PL). O tema ainda será submetido a técnicos que avaliarão se vale a pena o retorno.

Lula iniciou uma consulta no fim da tarde de segunda-feira (7) sobre o assunto. Até o meio-dia de terça (8), haviam votado mais de 2 milhões de pessoas, com placar de 67% pela volta do horário de verão e 33% contrários. Uma das que se posicionaram a favor do retorno foi Janja, mulher do presidente eleito.

Embora sem caráter científico, esse método de consultas on-line poderá ser adotado com frequência por Lula durante seu mandato para obter sinalizações da opinião pública a respeito de determinados temas.