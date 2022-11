SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma vítima de sequestro foi libertada e um suspeito foi baleado durante uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos na USP (Universidade de São Paulo), no Butantã, zona oeste de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento na Cidade Universitária, por volta das 11h, quando se deparou com dois veículos estacionados e três indivíduos em atitude suspeita.

Ainda conforme a PM, o trio reagiu à abordagem, atirando em direção aos policiais, que também efetuaram disparos. Após o confronto, os policiais identificaram uma vítima de sequestro, que estava em poder dos criminosos. Ela não se feriu.

Os suspeitos correram em direção à favela São Remo, que faz divisa com os muros da universidade.

Durante as buscas, um homem ferido foi localizado próximo ao ponto em que houve a troca de tiros. Ele foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao pronto-socorro do Hospital Universitário, que fica dentro do campus e a poucos metros do local do confronto.

Segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública), o homem ferido é suspeito de ter participado da ação.

A PM informou que um dos veículos utilizados pelos criminosos havia sido furtado anteriormente. Uma arma, que também teria sido furtada em outra ocasião, foi localizada no automóvel.

A ocorrência ainda não havia sido finalizada e era registrada no início da noite no 93º DP, que atende a região.

A USP informou que o episódio não interrompeu as atividades na Cidade Universitária.