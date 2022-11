O Vigilante Oline - O condutor do automóvel fugiu do local e a vítima foi conduzida para o Pronto-Socorro da Casa de Caridade Leopoldinense

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pacientes de uma Unidade de Pronto Atendimento em Uberaba (MG) precisaram ser transferidos na tarde desta terça-feira (8) após uma chuva de granizo destruir parcialmente o local. As informações são do Corpo de Bombeiros.

Segundo o órgão, 12 pacientes que estavam internados e cerca de 20 que esperavam atendimento na UPA Parque do Mirante precisaram ser retirados do local e direcionados para outras unidades de saúde.

A Defesa Civil foi acionada e o local foi interditado, segundo o Corpo de Bombeiros.

Imagens registradas por militares que participaram do atendimento mostram o rastro de destruição no local. Partes do forro do teto caíram em um corredor e na área da recepção.

Em uma das fotos, é possível ver macas em uma sala inundada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido com os desabamentos e os danos foram somente materiais.

A reportagem buscou a Prefeitura de Uberaba por e-mail, ligação e mensagens nas redes sociais em busca de informações sobre para onde os pacientes foram encaminhados, mas não recebeu retorno sobre o assunto até o momento.

Em nota enviada à reportagem, a Defesa Civil de Minas Gerais afirmou que ainda faz o balanço da quantidade de municípios afetados pela queda de granizo hoje.

No município de Ubá, que também foi atingido pelo granizo, um homem "na casa dos 60 anos" morreu após um muro desmoronar por causa das chuvas no bairro João Gonçalves da Neiva, conforme o Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a corporação, por volta das 18h20, a vítima continuava sob os escombros do muro. A Polícia Militar e a perícia foram acionadas para a região.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) divulgou um alerta de risco de granizo para 544 municípios de Minas Gerais na manhã desta terça. O alerta de perigo potencial é válido até as 23h59.Um dos municípios atingidos pelas pedras de gelo foi Lagoa da Prata. O canal Clima ao Vivo mostrou imagens da formação das nuvens que trouxeram o gelo.

Essa é a segunda ocorrência de queda de granizo forte no interior mineiro em menos de duas semanas. No dia 27, montes da região de Lajinhas ficaram cobertos de gelo e plantações foram destruídas após cerca de meia hora de precipitações.