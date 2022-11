SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-vereador do Rio de Janeiro Gabriel Monteiro (PL) deixou nesta quarta-feira (9) o presídio José Frederico Marques, em Benfica, e deu entrada na Cadeia Pública Joaquim Ferreira de Souza, no Complexo de Gericinó, em Bangu. A transferência atende a um pedido da defesa do ex-parlamentar, que pediu que ele ficasse em "um presídio que assegure a sua integridade física".

Monteiro é suspeito de ter estuprado uma mulher de 23 anos em julho deste ano. O UOL teve acesso ao depoimento da vítima, que disse que o ex-parlamentar passou uma arma em seu rosto e a estuprou sem uso de preservativo. Ele também teria transmitido o vírus HPV a ela.

Gabriel Monteiro está preso desde a última segunda-feira (7). Sandro Figueiredo, um dos advogados de defesa de Monteiro, alega que o cliente é inocente e que "utilizará dos mecanismos jurídicos legais para buscar o restabelecimento da liberdade" dele.

O processo corre em segredo de Justiça.

PERDA DE MANDATO E ACUSAÇÕES DE ABUSO SEXUAL

Gabriel Monteiro foi cassado na Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 18 de agosto, quando já era candidato a deputado federal, após uma série de denúncias de estupro e assédio moral e sexual.

Depois de a TV Globo revelar um áudio no qual Monteiro dizia "gostar de novinha", ele teve o apoio de apenas dois colegas no plenário ?48 vereadores votaram favoravelmente à cassação. No pedido de cassação, o vereador Chico Alencar (PSOL), relator do processo no Conselho de Ética, afirmou que Monteiro praticou "atos incompatíveis com o decoro parlamentar", como gravar e armazenar imagens íntimas de uma adolescente de 15 anos.