SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após causar estragos em cidades do sul de Minas Gerais e deixar ruas cobertas de gelo nesta terça (8), chuvas de granizo devem voltar a atingir a região Sudeste nesta quarta (9). De acordo com a Climatempo, há alto risco de temporais com queda de gelo em boa parte do estado mineiro e em pontos do Rio de Janeiro e de São Paulo, principalmente no fim da tarde.

A previsão é que as tempestades de granizo se concentrem na Grande Belo Horizonte (MG), na zona da mata mineira, no sul de Minas e na serra da Canastra. No Rio e em São Paulo, o fenômeno deve ocorrer nas divisas com Minas Gerais e também na serra fluminense.

Há também risco de temporais com fortes rajadas de vento. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu na manhã desta quarta um alerta de perigo para esses estados, com chuvas e ventos que vão de 60 a 100 km/h, além de queda de granizo. O órgão alerta, ainda, para o risco de corte no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Segundo a MetSul Metereologia, esses temporais ocorrem devido a uma grande massa de ar frio que chegou ao Brasil no começo de novembro, com temperatura excepcionalmente baixa para esta época do ano. "Está comprovado que, sob condições de La Niña, como é o caso deste ano, aumenta a incidência de granizo pela atmosfera estar mais fria", informou a empresa.

Também há previsão de chuvas na região Sul do país, mas sem queda de granizo, segundo a Climatempo. "Pode chover ainda na Grande Porto Alegre, nas serras gaúcha e catarinense, no litoral norte do Rio Grande do Sul e no sul e leste de Santa Catarina, mas não há expectativa de temporal com granizo", informou.

Na capital paulista, o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da prefeitura diz que há potencial de chuva isolada de curta duração entre o fim da tarde e o início da noite desta quarta-feira, devido à entrada da brisa marítima. A mínima prevista em São Paulo é de 13°C, e a máxima, de 26°C.