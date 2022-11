SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma discussão terminou em agressão e com uma pessoa desmaiada no chão de um restaurante de um shopping de luxo no bairro de Jardim Paulistano, zona oeste de São Paulo.

O caso foi registrado na noite do domingo (6) e gravado por outros frequentadores do restaurante Ritz, dentro do Shopping Iguatemi São Paulo.

Nas imagens, divulgadas nas redes sociais, é possível ver que a discussão já estava em curso e duas mulheres, sentadas em uma mesa, gravavam outra, de camisa amarela e casaco verde, que estava de pé.

A mulher questiona: "Por que você está xingando meu marido?" e, depois, dá um tapa no celular que é usado por uma das mulheres para gravá-la.

A segunda mulher se levanta e empurra a outra de verde e amarelo. Elas trocam socos e uma terceira pessoa, que tenta conter uma das mulheres, cai no chão, aparentemente batendo a cabeça em uma das cadeiras e desmaiando.

"Ela vai ter respeito. Na frente da minha filha fazendo assim? Xingando?", questiona a mulher de casaco verde, enquanto a outra segue desmaiada no chão.

Funcionários e o gerente do estabelecimento apartaram as pessoas envolvidas na confusão. Segundo o restaurante, os seguranças do shopping foram acionados, assim como a Polícia Militar, e um boletim de ocorrência foi registrado.

Procurado pela reportagem, o restaurante Ritz disse, em nota, que "lamenta o caso isolado e se coloca à disposição das autoridades competentes para colaborar no que for necessário".

O Shopping Iguatemi confirmou, também por meio de nota, o desentendimento entre clientes e disse que "prestou todo apoio necessário aos envolvidos e está à disposição das autoridades competentes".Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, as duas mulheres sentadas na mesa, de 36 e 42 anos, registraram um boletim de ocorrência contra a terceira, de 39.

Conforme o relato das mulheres à Polícia, um cliente do local começou a gritar e ameaçar um dos funcionários. Uma delas tentou conter a situação, pedindo para que o homem fizesse silêncio.

Segundo a Polícia Civil, uma das mulheres chegou a ser socorrida para o Hospital Albert Eisten. O estado de saúde dela não foi revelado.

As duas mulheres que prestaram boletim de ocorrência passaram por exame de corpo de delito. O caso é investigado como lesão corporal pelo 1º DP da Sé.