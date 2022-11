SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma funcionária da Polícia Penal de Santa Catarina foi presa suspeita de furtar R$ 308.675,46 em dinheiro do pecúlio de presos do Complexo Prisional de Chapecó, no oeste do estado.

De acordo com a Polícia Civil, a suspeita, que confessou o crime, era contratada provisória da polícia penal desde 2018. Ela foi detida no dia 2 de novembro.

O pecúlio penitenciário é uma espécie de "poupança" do dinheiro gerado pelo trabalho dos presos enquanto eles estão sob tutela do estado.

Além de servir para indenizar vítimas de danos causados pelo crime do apenado, o dinheiro pode ser dado para assistência familiar deles, para as despesas dos detentos dentro da prisão e para uma retirada futura quando eles voltarem à liberdade.

Segundo o delegado regional de Chapecó, Ricardo Casagrande, os furtos foram feitos em vários momentos entre os anos de 2018 e 2022. A mulher levou o dinheiro em espécie de dentro do cofre localizado na instituição carcerária.

Os furtos foram percebidos durante um procedimento de inspeção das finanças do presídio.

"A direção do estabelecimento fez uma conferência, pois haveria mudanças na estrutura de controle, e percebeu a diferença entre o que havia e o que deveria haver de saldo", explicou o delegado em entrevista à reportagem.

Presa de forma preventiva, a mulher assumiu o crime e disse que gastou todo o dinheiro furtado. A polícia foi questionada pela reportagem sobre em que o dinheiro foi gasto, mas não informou sobre o assunto.

Diligências ainda são realizadas para tentar recuperar parte do dinheiro furtado.

Em nota, a Secretaria de Administração Penitenciária de Santa Catarina informou que a funcionária foi afastada da instituição e está detida no Presídio Feminino de Chapecó.