SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - engenheiro Paulo José Arronenzi foi condenado 45 anos de prisão pelo assassinato da ex-mulher, a juíza Viviane Vieira do Amaral. O crime aconteceu na véspera do Natal de 2020, na frente das três filhas do casal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Na ocasião, a magistrada levava as crianças para passarem a data com o pai. Depois de esfaqueá-la por 16 vezes, Arronenzi foi preso em flagrante por guardas municipais.

A sentença foi anunciada às 4 horas da manhã desta sexta (11), depois de um julgamento de mais de 13 horas, pelo juiz Alexandre Abrahão Dias Teixeira, que presidiu a sessão do 3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro.

Os jurados aceitaram a denúncia do Ministério Público, que afirmou que o homicídio foi motivado "pelo inconformismo do acusado com o término do relacionamento, especialmente pelas consequências financeiras do fim do casamento na vida do engenheiro".

Arronenzi está preso preventivamente há um ano e 11 meses. Sua defesa já declarou que pretende recorrer da sentença.